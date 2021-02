Il Torino rimonta tre reti a Bergamo: ai granata non succedeva in Serie A dal 2008

Il Torino pareggia in rimonta sul campo dell'Atalanta, recuperando ben tre reti alla Dea, che dopo 21' sembrava aver chiuso i conti. Era dal febbraio 2008 (contro il Parma) che i granata non rimanevano imbattuti in una partita di Serie A dopo essere andati in svantaggio di tre reti.