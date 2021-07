Il Torino riparte da Juric. Cairo: "Obiettivi? Veniamo da annate deludenti, no ai voli pindarici"

C'è anche Urbano Cairo al fianco di Ivan Juric, nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico granata: "Quando ho capito che era l'uomo giusto? C'era unione di vedute, anche nell'affrontare le cose. Ma c'era di mezzo il contratto con il Verona, che doveva dare disponibilità, e poi bisognava chiudere perché aveva tante richieste e non era scontato - ha sottolineato il presidente del Torino -. La mia percezione era che ci fosse simpatia e avessimo intenti comuni. Che stagione mi aspetto? Veniamo da annate deludenti, la storia recente non è buona. Non servono voli pindarici, la penso come il mister ("Quando fai due anni come il Toro, vuol dire che ci sono problemi vari. Devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare un calcio propositivo e aggressivo, facendo passi in avanti. Adesso dire un obiettivo non ci sta")".

