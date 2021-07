live Torino, Cairo: "Juric mi ha colpito con una conferenza"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

Ci sarà anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, alla presentazione del nuovo allenatore Ivan Juric. Il patron granata è atteso per le 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, segui in diretta testuale le parole del numero uno del club di via Arcivescovado su TuttoMercatoWeb.com.. Presenti anche il dt Vagnati, il segretario Bernardelli, il collaboratore Moretti, il direttore operativo Barile e il direttore scouting Specchia.

Ore 15.30 - Comincia la conferenza stampa del presidente Cairo.

"E' una giornata piovosa, sono in ritardo per questo. Ed è importante perché presentiamo Juric: non ha bisogno di presentazioni. Ci tengo a salutare e ringraziare Nicola, ha fatto un campionato importante. Si è messo al lavoro con impegno e dedizione, ha ricompattato l'ambiente. Mi sono ricoinvolto di più con il suo arrivo, lo conoscevo dal 2005 quando era un nostro giocatore. Nei 125 giorni con lui, sono stato con la squadra 37 volte: un tempo incredibile. Mi ha contagiato in entusiasmo, gli ho dato una mano e sono stato vicino alla squadra per creare clima positivo. Il lavoro suo e dei ragazzi è servito, si sono impegnati per raggiungere l'obiettivo. Era fondamentale mantenere la categoria e in certi momenti sembrava complicato"

Su Juric: "Non lo conoscevo personalmente, ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti, con giocatori giovani diventati importanti come Kumbulla, Amrabat, Zaccagni e Lovato, per citarne alcuni. Una sera vidi Verona-Inter e, dopo la sua intervista televisiva, mi ha colpito tantissimo per le cose che ha detto e il modo in cui le ha dette. Mi trasmetteva tanto, l'ho detto a Vagnati e sentivo che sarebbe stato l'uomo giusto. Ci siamo visti in albergo, abbiamo mangiato e l'incontro ha confermato la mia impressione. Ci siamo risentiti, lui ha scelto di restare al Verona perché aveva un contratto e parlando con il suo presidente lo ha lasciato andare. L'anno scorso sarebbe stata la cosa, ma lui non se la sentiva per gratitudine. A fronte di un discorso del genere, non potevo dirgli nulla. Ci abbiamo riprovato, era rimasta la voglia di prenderlo e ci siamo riusciti".

Quando ha capito che era l'uomo giusto?

"C'era unione di vedute, anche nell'affrontare le cose. Ma c'era di mezzo il contratto con il Verona, che doveva dare disponibilità, e poi bisognava chiudere perché aveva tante richieste e non era scontato. La mia percezione era che ci fosse simpatia e avessimo intenti comuni".

Che stagione si aspetta?

"Veniamo da annate deludenti, la storia recente non è buona. Non servono voli pindarici, la penso come il mister"

Come mai questa rivoluzione in società?

"Penso sia giusto rinnovare le cose, sono legato a Comi e Bava, ma poi arriva un momento in cui è giusto cambiare. Hai voglia di fare altre cose, pur avendo fatto bene negli anni precedenti: Bava ha vinto un campionato, una coppa Italia e una Supercoppa, oltre a far crescere tanti giovani che hanno fatto i professionisti. Poi non si è più fatto bene, perciò ci sono dei momenti in cui arrivi al massimo e qualcosa non va più bene. Mi ha dato sensazioni non positive e così ho deciso di interrompere. Ho conosciuto Ludergnani, che alla Spal ha fatto sei anni eccellenti, e ho visto le strutture che ha la Spal: il loro convitto mi ha fatto pensare "perché noi no?". Investiamo tanto e vorremmo investire di più, il tema è avere l'idea di farlo. Non abbiamo inserito la figura del direttore generale, era giusto liberare la strada per vedere chi ci potrà arrivare. In consiglio abbiamo inserito Bellino, un bravo collaboratore che ha la delega per occuparsi degli impianti sportivi: dobbiamo migliorarli. Sul Robaldo sono passati cinque anni, ora abbiamo il permesso di costruire. Il Comune avrà le sue lentezze, ma noi potevamo fare meglio. Se avessi avuto quell'incarico, di costruire il Robaldo che è una cosa che ci serve, uno dalla mattina alla sera deve pensare solo a quello. Ti incateni in Comune e lo ottieni. Non do colpe, ma non posso fare tutto io"