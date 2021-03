Il Torino si rimette in marcia. Oggi primo allenamento di gruppo, domenica il Crotone

vedi letture

Il Torino riparte. Dopo il caos legato alla gara non giocata con la Lazio, questa mattina i granata svolgeranno il primo allenamento di gruppo dal 22 febbraio, giorno in cui è iniziato il periodo di quarantena deciso dall’ASL dopo le positività riscontrate nel gruppo squadra di Nicola. Domenica, i piemontesi sono attesi alla sfida contro il Crotone, da giocarsi anche perché non vi sarebbe nessun ostacolo normativo, ma con la rosa decisamente ridotta dal contagio. La speranza del tecnico è di recuperare almeno qualcuno degli otto positivi, e poi c’è sempre l’interrogativo legato a come la squadra risponderà a questo stop forzato.