"Il turno non è chiuso". Rivedi Fonseca alla vigilia della sfida contro il Braga

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Braga in Europa League. Rivedi il video con le parole dell'allenatore giallorosso: "Il turno non è chiuso. Dobbiamo fare il nostro gioco perché non vogliamo avere sorprese domani. Il Braga è una squadra forte, che vuole ribaltare il risultato. Dobbiamo entrare in campo per vincere. Cristante ha recuperato bene, è pronto per giocare domani e giocherà dal 1'. Dzeko e Borja Mayoral si sono allenati bene, dovete aspettare domani per conoscere la mia scelta".