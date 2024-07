Ilic va allo Zenit, ci siamo per la chiusura: accordo raggiunto sia col Torino che col serbo

Ivan Ilic sempre più diretto verso la Russia. Il centrocampista del Torino dovrebbe lasciare il club granata e il nostro campionato approdando in questi giorni allo Zenit San Pietroburgo. Arrivato in Italia nel 2020, il calciatore serbo ha collezionato 33 presenze, con cinque reti, in un anno e mezzo passato alla corte di Ivan Juric in granata. Adesso invece una nuova esperienza è pronta ad iniziare.

I dettagli dell'operazione

Dopo una lunga trattativa, fatta di rilanci e avvicinamenti, l’accordo tra Ivan Ilic (23) e lo Zenit appare davvero ad un passo. Con in tasca l’intesa con il Torino sui 25 milioni di euro, il club russo ha infatti effettuato un pressing incessante sul centrocampista serbo, che per lasciare l’Italia ha chiesto un ingaggio sui 3,5 milioni di euro, i russi erano partiti da 2,5 ma poi hanno cercato di accontentare il giocatore. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Massimiliano Romiti è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. e ha parlato proprio di Ilic: "Sapevamo che Buongiorno se ne sarebbe andato e qualcuno spera che Ilic se ne vada, vista la valutazione di cui si sente parlare. Questo ci fa capire che un bel numero di risorse finanziarie potrebbero essere messe a disposizione per un miglioramento sportivo, ma al momento, a parte qualche nome improbabile, è veramente difficile capire in che direzione voglia muoversi il Toro. Un po' mi preoccupa, ovviamente, anche se è vero che è un copione già recitato perché siamo tutti abituati a vedere queste storie trascinate a livello di mercato".