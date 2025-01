Immobile alla Lazio da dirigente? Lotito: "Ognuno deve fare il proprio mestiere..."

Nelle scorse ore Ciro Immobile aveva parlato apertamente di un possibile ritorno in futuro alla Lazio. "Se ci sarà la possibilità di tornare ne sarei felice, chissà il futuro cosa mi riserva. Qui al Besiktas ho due anni di contratto ma vorrei continuare a giocare, non so se qui o da un’altra parte", erano state le sue parole. In serata, il presidente Claudio Lotito ha parlato dell'eventualità, non sembrando però particolarmente convinto:

Immobile ha detto che vorrebbe tornare...

"La storia di ognuno è legata a determinati momenti. Gli esempi servono per il futuro, ma sono calati in una realtà precedente. Immobile è stato un punto di riferimento per la Lazio, ha dato tanto e la Lazio gli ha dato tanto. Ha fatto una scelta, perché non l'ho cacciato io. Mi ha chiesto di lasciarlo andare e io l'ho fatto, attraverso gli anni si è meritato la possibilità di fare le proprie scelte".

Ci può essere per lui un futuro da dirigente?

"Nella vita ognuno sa fare quello che sa fare. Io a pallone non so giocare. Il nostro Signore a qualcuno ha dato quel dono, a me ne ha dati altri. L'interscambiabilità non esiste, devi avere la competenza. Ognuno deve fare il proprio mestiere. Il giocatore se è valido tecnicamente potrà esprimere valori eccellenti, altrimenti no. I giocatori sono di diverse categorie, poi c'è il campione che deve incarnare dei valori diversi dagli altri".