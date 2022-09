Immobile non parte per Budapest, ma ci è andato vicinissimo: le immagini a Malpensa

Ciro Immobile non partirà per Budapest con i compagni della Nazionale. La decisione è arrivata dopo una certa confusione comunicativa, anche perché presa di fatto all'ultimo. A testimoniarlo, le immagini dei colleghi della Rai: l'attaccante della Lazio è arrivato a Malpensa, dove chi era a Milano è salito sul charter che sta portando il gruppo azzurro in Ungheria, con il resto dei compagni. Poi, però, è rimasto in macchina fino all'ufficialità della scelta - presa di concerto da FIGC e Lazio - di non farlo partire.