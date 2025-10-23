In Europa è un'altra storia: la Fiorentina vince a Vienna e resta a punteggio pieno in Conference

La Fiorentina non sbaglia l'appuntamento a Vienna contro il Rapid e fa due vittorie su due in Conference League, dopo il 2-0 al debutto contro il Sigma Olomouc. Successo in Austria firmato da Cher Ndour, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson. Un ottimo risultato per la squadra di Pioli che - in attesa delle gare delle 21:00 - si porta momentaneamente in testa al maxi girone del torneo.

La Fiorentina disputa probabilmente la miglior gara della stagione, mettendola già in discesa dopo nove minuti grazie alla seconda rete nella competizione realizzata da Ndour, che come un leone si avventa sul pallone respinto in area piccola a seguito di un tiro di Dzeko. Nella prima frazione i toscani avrebbero anche la possibilità di raddoppiare ma sono un po' troppo spreconi e il risultato resta invariato fino all'intervallo.

Nella ripresa però bastano tre minuti a Edin Dzeko per trovare il raddoppio su assist del compagno di squadra Niccolò Fortini, canterano viola classe 2006 - venti anni meno del bosniaco - al debutto da titolare in maglia viola. Il 2-0 mette in ghiaccio la partita, con la Fiorentina che ha avuto anche modo di gestire le energie in vista della gara contro il Bologna. Sul finale arriva anche il punto esclamativo con il diagonale fulmineo di Albert Gudmundsson, che dopo aver ricevuto da Kouadio controlla di destro e scarica un mancino che chiude il match.