In Inghilterra sono pazzi di Mancini: "E' il manager di cui Euro2020 aveva bisogno"

"Dal tacco alla sua giacca, Roberto Mancini è il manager di cui Euro2020 ha bisogno". Lo straordinario percorso portato avanti dall'Italia sta avendo grande risalto anche in Inghilterra, col ct Roberto Mancini al centro dei complimenti. Il titolo proposto dal The Telegraph è solo uno dei tanti, di certo quello che regala la lettura più interessante e originale. Mancini viene esaltato per la sua compostezza, ma pure per il suo stile nel vestirsi e nello stare in panchina. "Dietro lo stile c'è però anche molta sostanza", scrive il prestigioso quotidiano britannico. Il ct è riuscito a far riemergere l'orgoglio dei tifosi per la propria Nazionale, puntando su tanti giovani emergenti e aggiungendo alla consueta solidità difensiva uno stile dinamico e offensivo. Il tutto chiuso con un ulteriore tocco di stile: la giacca tenuta elegantemente sulla spalla durante l'intervista post partita.