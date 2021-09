In Romania scoppia il caso Dragusin. L'agente: "Ci è stata proposta la naturalizzazione italiana"

vedi letture

In Romania il caso è aperto: perché Radu Dragusin non gioca neanche con la maglia dell'Under 21? Durante l'ultima sosta il difensore di proprietà della Juventus, oggi alla Sampdoria in prestito biennale, ha giocato solo pochi scampoli e il suo agente Florin Manea si è scagliato contro il c.t. dell'U21 rumena Florin Bratu, svelando anche un retroscena: "Cosa succede se Radu accetta di essere naturalizzato? Ci è stato proposto - spiega il procuratore al quotidiano Gazeta Sporturilor - e in Italia potrebbe giocare. Chiedo pubblicamente a Bratu di non convocare più Radu finché non lo farà giocare perché neanche il giocatore vuole venire per non andare in campo".