In Turchia sono certi: il Milan ha il grande obiettivo Yazici del Lille per l'estate

Il Milan ha un grande obiettivo per il centrocampo. Si tratta, spiegano i media turchi in queste ore, di Yusuf Yazici. 23enne centrocampista offensivo del Milan, star in Europa League con la maglia del Lille, ha un contratto col club francese fino al 2024. Il 20% della futura rivendita spettera al Trabzonspor ma il Lille non vuole ascoltare proposte adesso. Per questo, spiegano in Turchia, i rossoneri faranno un'offerta a fine stagione.