Incognita Martinez Quarta per la Fiorentina. Dalla Spagna è il Valencia ad osservare l'argentino

Quale futuro per Lucas Martinez Quarta? La Nazione si interroga su cosa succederà al centrale della Fiorentina che inizierà il quarto anno in maglia viola. Finora l'argentino, impiegato per 84 partite con 3 gol e 3 assist, ha fatto vedere luci ed ombre e nell'ultima parte della scorsa annata è stato spesso messo in disparte da Vincenzo Italiano.

Per questo, lo stesso Quarta si interroga sul suo futuro. Dalla Spagna sembrerebbe osservare tutto con interesse il Valencia e adesso anche alla Fiorentina potrebbe andar bene un'uscita ad una cifra accettabile, 10 milioni circa sottolinea sempre La Nazione, che poi riporta alcune battute rilasciate da Quarta ad ESPN: "A Firenze sto benissimo, ma bisogna valutare anche l’aspetto calcistico, voglio giocare il più possibile e non so dove lo farò".