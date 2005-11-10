Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 5ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien, Kossounou, Pompei, Scalvini, Kessie.
Squalificati: Elmas
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Orsolini.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Trepy.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kean, Diao.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Atta, Parisi.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Havel, Meichtry, Colombo, Nuredini, Venturino.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Stones, Jones.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Milik, Ekhator.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Scott, Ilic, Berisha.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski, Toure.
Squalificati: Lucchesi.
NAPOLI
Indisponibili: Vergara, Buongiorno, Favasuli, Neres.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Elphege, Nicolussi Caviglia.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Svilar, Cristante, Konè, Dybala.
Squalificati: Malen.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Ismael Kone, Idzes, Leysen.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Fortini, Ilkhan.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zaniolo, Bayo, Gueye, Abankwah.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Correia, Busio, Bella-Kotchap, Franjic, Adorante, Sverko, Dagasso, Duncan.
Squalificati: nessuno.