Avversari nell'ultimo weekend di campionato nella sfida tra Manchester United e Liverpool giocatasi nel Merseyside, Virgil van Dijk e Bruno Fernandes potrebbero essere a una delle ultime (la penultima, Coppe permettendo?) super sfida tra Red Devils e Reds giocata con le due maglie. Due dei giocatori più rappresentativi della storia della Premier League sono alla fine di un'era? Per entrambi è possibile un futuro in Serie A?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Le parole di entrambi sul futuro

Negli scorsi giorni sia VVD che Bruno hanno parlato del rispettivo futuro. Il centrale olandese era stato criptico sul suo futuro. "Vedremo cosa succederà dopo questa stagione. Se qualcuno dice o afferma di sapere cosa farò la prossima stagione, non è vero: non ne ho idea. "La cosa principale per me è che mi sento bene, che mi prendo cura di me stesso e che ho ancora molti anni davanti a me. Vedremo cosa succederà nel nuovo anno. Ma è stato un viaggio incredibile, durato quasi 10 anni, ed è stata una parte importante della mia vita. Sarò per sempre grato per tutto ciò che è successo in questi anni e se il contratto verrà rinnovato vedremo, altrimenti dirò addio in estate". Anche il Capitano dello United aveva spiegato, dal canto suo che “le trattative per il mio contratto sono ferme. Non stiamo negoziando ora. Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo”. E ancora: "Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa… c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere".