Infortuni, scintille e occasioni tra Benevento e Crotone: giallorossi avanti 1-0 grazie a Lapadula

Il Benevento di Pippo Inzaghi doveva vincere per poter rimanere aggrappato alla serie A e per il momento il copione al Vigorito si è sviluppato come previsto: 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Lapadula, ma Golemic ha dato una gran mano ai sanniti col rosso diretto rimediato al 24’. Giallorossi avanti, ma la sfida è tutto fuorché un’amichevole: tante scintille in mezzo al campo, parecchio nervosismo da entrambe le parti. Non mancano le occasioni, ma per il momento i padroni di casa sono in vantaggio.

LAPADULA SBLOCCA IL MATCH - I giallorossi partono col piede premuto sull’acceleratore, ma la prima vera occasione capita a Ounas: l’ex Napoli semina il panico tra i difensori di casa, ma la conclusione violenta esce di pochissimo. Dopo pochi minuti Lapadula sfrutta uno stop col petto di Hetemaj: il numero 9 calcia di prima intenzione da dentro l’area di rigore, Festa non può farci nulla. Il Crotone va in difficoltà e al 24’ Golemic si complica la vita stendendo lo stesso Lapadula lanciato a rete: il fallo inizia fuori dall’area, ma Giacomelli espelle il difensore dei pitagorici per chiara occasione da gol.

OUNAS NON MOLLA - Succede un po’ di tutto nella prima frazione, con Inzaghi costretto al doppio cambio per infortunio: fuori Depaoli e Ionita, in campo Improta e Tuia. Al 26’ Insigne imita il fratello e prova il tiro a giro, conclusione che impatta sulla traversa. A dieci minuti dal termine Ounas spaventa ancora il Benevento: la conclusione del numero 7 esce di pochi centimetri. Nel finale Schiattarella spreca il 2-0 calciando su Festa. Stessa sorte per Lapadula, il portiere del Crotone si supera di nuovo. Dopo quattro minuti di recupero non succede più nulla, si va negli spogliatoi coi padroni di casa avanti di un gol.