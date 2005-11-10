Due infortuni e zero reti nei primi 45' di Sassuolo-Milan. Rossoneri in crescendo

Due infortunati, zero gol. Questo in estrema sintesi il primo tempo di Sassuolo-Milan con i rossoneri fin qui ben più pericolosi ma come già successo in altre 6 occasioni in questa stagione (su 7) incapaci di segnare nei primi 45'.

Gabbia esce in barella, out anche Leysen

Preoccupa Matteo Gabbia. Il difensore si è accasciato dopo aver tentato un contrasto su Laurienté. Problemi al flessore per il centrale che era alla sua prima partita da titolare. È uscito in barella al 20'. Pochi minuti dopo forfait di Fedde Leysen che si è fatto male dopo un contrasto di gioco con Pulisic. Una situazione che ha portato l'arbitro, Fourneau di Roma, a concedere sette minuti di recupero.

Finale in crescendo per il Milan

Il 4-4-1-1 del Milan parte lento ma si accende nei minuti finali con un paio di occasioni per Ramos che vuole far vedere a tutti il suo valore. Un'occasione anche per Rabiot, Moreira e Pavlovic, mentre del Sassuolo poco o nulla. Due ammoniti, Estupinan e De Winter per trattenuta su Berardi e Laurienté.