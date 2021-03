Inizia l'Assemblea decisiva per i diritti tv della Serie A: collegati i 20 club, il punto

vedi letture

Inizia adesso un'Assemblea che può essere decisiva per il futuro dei diritti televisivi della Serie A. Ci sono tutte le 20 società collegate, la notizia di ieri è che il gruppo delle grandi guidato da Agnelli e Lotito è vicino a ottenere il sì definitivo alla scelta di Dazn come broadcaster della Serie A per i prossimi tre anni: i club favorevoli sono arrivati a 13, con Torino e Bologna. La Roma potrebbe essere il quattordicesimo, dando così la maggioranza all'emittente web, anche se il club di Friedkin non cede senza garanzie sulla possibilità di mantenere a Sky le 3 partite in co-esclusiva per non perdere un partner in vista del triennio 2024/27.