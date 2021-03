Inter, 113 anni di storia. Galante: "Indimenticabile il mio primo giorno con Facchetti"

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter dal '96 al '99, ha parlato a Radio Nerazzurra nel giorno del 113° compleanno del club: "Il mio primo giorno all'Inter? Lo ricordo benissimo, mi hanno portato in hotel in centro e il giorno dopo sono andato alla Pinetina dove mi hanno presentato. E' stato un momento bello, ricordo la Pinetina con tantissimi giornalisti e il grande Giacinto Facchetti che mi presentò alla stampa. Fu un giorno bellissimo e indimenticabile. Come è cambiata l'Inter di quest'anno rispetto a quella degli scorsi anni? Ogni anno l'Inter ha messo dei mattoncini, già con Spalletti che aveva riportato la squadra in Champions. Poi Marotta, Conte, la finale di Europa League dello scorso anno... E' stato fatto un programma che sta andando bene nonostante i problemi societari, alla fine una squadra fra le più forti e titolate al mondo credo che troverà un proprietario all'altezza. E' stata fatta una buona programmazione con buoni dirigenti e quindi spero che quest'anno si possa alzare un trofeo".