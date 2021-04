Inter, a giugno termina il rapporto con Pirelli. Il club cerca sponsor da 30-35 milioni a stagione

Il prossimo 30 giugno, dopo 26 anni di matrimonio, si interromperà il rapporto di sponsorizzazione di Pirelli con l'Inter. La società nerazzurra da tempo è alla ricerca di un nuovo main sponsor che garantisca una cifra fra 30 e 35 milioni a stagione. In quest'ottica, spiega Tuttosport, è da segnalare un incontro a Nanchino fra Zhang Jindong e Choi Seung-Sik, presidente della divisione cinese di Samsung. Le parti hanno parlato principalmente della cooperazione fra le due aziende e dello sviluppo delle stesse, ma non è escluso che nei discorsi sia entrata anche l'Inter. Proprio Samsung infatti, nei mesi scorsi, era stata indicata come una delle società in trattativa con i nerazzurri.