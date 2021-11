Inter, Alexis Sanchez in vendita a gennaio: ci sono due top club spagnoli che lo vogliono

Secondo quanto riferito da La Tercera, ci sono due top club spagnoli sulle tracce di Alexis Sanchez. I nerazzurri pensano di sbarazzarsene già nel mercato di gennaio, con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che gradirebbe il suo innesto per qualità ed esperienza. Ma non solo, Xavi, da poco divenuto da pochi giorni il tecnico del Barcellona, avrebbe fatto il suo nome per un potenziale quanto clamoroso ritorno del cileno allo stadio Camp Nou.