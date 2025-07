Inter, altro assente per l'inizio dei lavori di domani: non ci sarà Vanheusden. Ripartirà

Domani, dopo il raduno degli ultimi due giorni, inizieranno davvero i lavori pre stagionali di casa Inter. E oltre alle assenze note (quella di Frattesi per via della recente operazione e quella di Taremi, al quale sono stati dati dei giorni extra dopo i problemi avuti in Iran) ce ne sarà un'altra meno rumorosa ma comunque da considerare al pari delle altre.

Nonostante sia rientrato all'Inter dal prestito in patria al KV Mechelen, infatti, il difensore belga Zinho Vanheusden (25 anni) non sarà presente per iniziare con i lavori agli ordini del tecnico nerazzurro Chivu. Il belga - in accordo con l’Inter - non si allenerà in questi giorni con la prima squadra nonostante abbia ancora un anno di contratto con i nerazzurri.

Vanheusden aspetta di rifare le valigie e lasciare ancora una volta l'Inter, a questo giro una volta per tutte. Come appreso da FcInterNews.it nei colloqui tra l’agente del calciatore e i vertici di Viale della Liberazione si è concordato infatti un addio a stretto giro, che nei piani delle varie parti in causa dovrebbe avvenire entro due settimane. Al momento non si conosce ancora dove proseguirà la carriera del venticinquenne, ma per ora si tende a escludere l’ennesima pista belga.