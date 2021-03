Inter, anche Handanovic out: fine settimana intenso in vista del Sassuolo

I timori di un possibile contagio diffuso in casa Inter dopo la positività di Danilo D’Ambrosio di due giorni fa prende forma e sostanza con l’ultimo esito del giro di tamponi cui il gruppo squadra nerazzurro è stato sottoposto. L’estremo difensore dei meneghini Samir Handanovic, dopo avere manifestato qualche lieve sintomo di malessere è infatti risultato positivo al Coronavirus ed isolato dal resto della rosa che sta proseguendo il lavoro in vista della gara contro il Sassuolo di sabato.

Inevitabile sottolineare che le prossime ore saranno a dir poco cruciali per le evoluzioni dei disponibili per Antonio Conte: l’Inter sarà sottoposta a controlli quotidiani e la squadra sottoposta ad isolamento fiduciario per annullare ogni possibilità di contatto con l’esterno. Sicuramente non la maniera migliore per presentarsi ad una gara che andrà a chiudere un ciclo chiave per la stagione interista, in cui i meneghini stavano programmando la possibilità di concretizzare la loro fuga scudetto.