Inter, ancora Handanovic nonostante Onana: in arrivo la proposta di rinnovo per il capitano

vedi letture

Samir Handanovic si è preso i riflettori nella sfida pareggiata dall'Inter contro l'Atalanta. Una prestazione importante, che per la Gazzetta dello Sport potrebbe avere anche risvolti contrattuali. Il capitano è in scadenza a fine stagione e l'Inter ha già preso Onana, ma per il quotidiano il futuro dello sloveno sarà ancora nerazzurro: il club, si legge, presto proporrà il rinnovo al giocatore e salvo sorprese il matrimonio andrà avanti almeno per un altro anno.