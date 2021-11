Inter, Antonello: "Brozovic giocatore fondamentale e pedina strategica, riflessioni in corso"

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto durante la trasmissione 'Tutti Convocati' in onda su Radio 24 per fare il punto sulla situazione societaria e programmatica del club nerazzurro: "Mi rifaccio un po' alle dichiarazioni del nostro presidente, il nostro progetto continua con impegno a lungo termine, al di là dei rumors tutta la dirigenza sta lavorando sul medio-lungo termine. Il progetto è sfociato con l'arrivo di questo scudetto, proseguiamo in questa strategia, la visione rimane questa".

Il progetto Interspac?

"Ogni progetto che arriva dai tifosi viene tenuto in considerazione. Al momento però non è stato reputato ancora idoneo".

Stadi aperti soltanto al 75%. Si stava meglio un anno fa?

"No, assolutamente si sta meglio oggi, la situazione è migliorata. Avere il pubblico al 75% ci riempie di gioia, avere i nostri tifosi è qualcosa di fondamentale per il club. Non nascondiamo nemmeno che sia un bene anche dal punto di vista economico- finanziario. Speriamo che si possa tornare il prima possibile al 100%. Con tutti i protocolli che ci sono in essere gli sport all’aperto possono garantire sicurezza massima rispetto ad altri luoghi in cui c'è già il 100%".

Nonostante tutto si continua a parlare ancora di cessioni.

"C’è diffidenza continua. Il presidente lo sentiamo tutti i giorni, ormai non ci sono più barriere e si può lavorare anche a 10mila chilometri di distanza. Lo dico da tifoso, gli interisti sono sempre un po’ diffidenti, ma lo sforzo fatto dalla società è stato dimostrato dai fatti e dagli investimenti compiuti fino a questo momento. La stabilità economico-finanziaria è un obiettivo, ma non solo nostro, è stato sdoganato in tutto il mondo del calcio".

La questione stadio?

"Siamo soddisfatti, ma un primo passo fondamentale è stato fatto dall’amministrazione pubblica. Adesso si devono aprire i tavoli tecnici, ci sono alcuni cambiamenti rispetto al piano principale, dobbiamo adeguarci alle nuove richieste. Non è un passo fondamentale solo per i due club, ma anche di tutta la città. Il progetto è diviso in due fasi diverse, la riduzione volumetrica impatterà ma non sullo stadio. Noi reputiamo fondamentale il progetto stadio. Il progetto lo annunceremo a breve, prima vogliamo riaprire il tavolo tecnico col Comune, ma non mancherà molto".

A che punto siamo col rinnovo di Brozovic?

"Il rapporto coi giocatori è ottimo, ricordiamoci anche i risultati portati dalla squadra con la finale di Europa League e la vittoria dello scudetto. Dobbiamo riconoscerlo e le performance sportive che devono essere adeguatamente retribuite. Ma è normale che la pandemia ha portato a delle riflessioni, poi ci sono dei contratti da rispettare ed è giusto sedersi al tavolo con le parti in causa per trovare un accordo. Brozovic è un giocatore fondamentale per la squadra, è una pedina strategica per noi".