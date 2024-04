Inter, Ausilio: "Non ci siamo mai nascosti, altri lo hanno fatto. Thuram il colpo scudetto"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dello scudetto dei nerazzurri: "C'è tanta soddisfazione, sapevamo che sarebbe stata un'estate difficile ma siamo stati bravi tutti insieme a individuare i sostituti giusti. Abbiamo portato valore aggiunto a una rosa forte. Abbiamo trovato massima disponibilità e ci sono ancora tanti margini di miglioramenti".

Si parla di ciclo Inter. Quanto ci ha creduto?

"Se non ci credi non inizi neanche a lavorare. Noi non ci siamo mai nascosti, altri lo hanno fatto dietro la qualificazione Champions. A volte vinci, altre no, ma ci vuole massima determinazione".

Come scegliete i giocatori?

"Ci vuole armonia nel lavoro, poi conta tanto lo scouting, sia video ma soprattutto live. Giriamo per Europa e resto del mondo, a volte non arrivi al primo obiettivo ma siamo stati capaci di trovare soluzioni importanti spendendo il giusto. Gli algoritmi li metto per ultimi, mai un algoritmo dovrà prevalere rispetto a una visione di un calciatore".

L'operazione di mercato più importante della scorsa estate?

"Senza fare un torto agli altri volevo citare Thuram. Potrei parlare di Frattesi o Carlos Augusto ma li conoscevamo. Quella di Marcus nasce due anni fa, è durata a lungo. Lo avremmo preso insieme a Dzeko ma si fece male. Ci ha scelto perché ha mantenuto con noi un rapporto, lo avevamo convinto che poteva diventare un grande attaccante e può migliorare ancora".

Un ricordo della trattativa Lautaro? Il rinnovo è vicino?

"Vanno sottoscritte le parole di Marotta sul rinnovo, è il nostro capitano e la scadenza non è vicina. Vogliamo chiudere entro l'inizio della prossima stagione, abbiamo rallentato per restare concentrati sullo scudetto, adesso mancano altre partite ma avremo tempo per dedicarci ad altre cose. Oltre a Lautaro c'è anche Barella. Quando lo abbiamo preso siamo stati bravi e fortunati, con determinazione, visto che non sarei ripartito senza quel contratto in mano".