TMW Inter, Bastoni: "Mai nessun dubbio su Arnautovic e Taremi. Chi temo? Solo noi stessi"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parla in mixed zone al termine della gara vinta contro la Stella Rossa: "C'è grande fiducia in tutti quanti, la rosa è stata costruita per questo, non ci sono titolari o riserve e lo si vede nella gestione del mister. Zero gol subiti e davanti in gol sia Taremi che Arnautovic? Non avevamo dubbi su Mehdi e Marko, anche quando non giocano dal 1' ci danno una grandissima mano, c'è grande fiducia in loro".

La classifica iniziate a guardarla?

"Mancano sei partite, ogni partita è determinate e oggi siamo felici del risultato perché conterà tanto anche la differenza reti".

La scena di Lautaro che cede il rigore a Taremi mi è piaciuta:

"Questo dice tanto del gruppo che siamo, da fuori arrivano voci che vogliono destablizzarci ma siamo uniti".

In questa nuova Champions sarà decisiva la differenza reti.

"Assolutamente, è quello che abbiamo fatto stasera. E' importante fare gol a differenza del girone 'classico'".

Ce la fate a tenere la testa su entrambe le competizioni?

"Chiaramente la voglia di vincere è sempre la stessa, il mister ci sta aiutando tanto perché ci sta facendo girare. Si andrà sempre più un calcio di questo tipo, di gruppo, difficile giocare 70 partite all'anno".

La squadra che temi di più per lo Scudetto?

"Temo tutti, anzi temo più noi stessi in realtà. Dobbiamo essere Inter in tutte le partite".