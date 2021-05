Inter, Brozovic potrebbe essere sacrificato: il Paris Saint Germain pronto a presentare un'offerta

vedi letture

L'Inter si prepara al prossimo mercato e nonostante il prestito di Oaktree che ha portato ossigeno nelle casse del club, la società dovrà muoversi attraverso l'autofinanziamento, che può decollare solo dopo aver sistemato i contratti pesanti in esubero o sacrificando qualche pezzo pregiato. Uno di questi potrebbe essere Marcelo Brozovic, che come riportato da La Gazzetta dello Sport già l'anno scorso è stato vicino al Paris Saint Germain, in uno scambio con Paredes poi saltato per l'ingaggio troppo alto dell'argentino. Il croato compirà 29 anni a novembre, guadagna 3,5 milioni netti e presto potrebbe bussare alla porta del club per discutere di rinnovo, provando a strappare l’ultimo maxi-contratto della carriera. A togliere l’imbarazzo potrebbe pensarci ancora una volta il Psg, che di recente ha riallacciato i contatti sospesi un anno fa. Stavolta niente scambio, trasferimento secco per una cifra che potrebbe accontentare tutti.