Inter, c'è attesa per Lookman: adesso la palla passa all'attaccante dell'Atalanta

Le carte sono date. Si attende soltanto la prima mossa. Che Ademola Lookman sia un obiettivo dell'Inter non è per niente un mister. L'attaccante dell'Atalanta piace e non poco a Marotta e Ausilio che lo vorrebbero regalare a mister Chivu in vista della prossima stagione. La situazione sembra veramente come una partita a poker con i giocatori pronti a fare la prima mossa. In questo momento si attende quella del giocatore che nel frattempo sta seguendo delle terapie a Zingonia, ritiro della Dea.

Il quadro è delineato

La situazione ormai è delineata. Da viale della Liberazione hanno messo sul piatto 40 milioni di euro per arrivare all'attaccante esploso con mister Gasperini a Bergamo. Ma dall'Atalanta invece fanno sapere di non voler scendere sotto i 50 milioni di euro. Nel mezzo c'è la volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura a Milano e con l'Inter.

Possibile una nuova avverta al rialzo

Un momento che, paradossalmente, avvantaggia tutte le posizioni. L'Inter può far "decantare" la prima offerta andata a vuoto. L'Atalanta dal canto suo può attendere eventuali offerte provenienti dalla Spagna. Magari da Milano potrebbero ripartire presto all'assalto ritoccando l'offerta di due-tre milioni di euro. Questo è quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.