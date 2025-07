Ufficiale Fiorentina, il giovane Caprini va a farsi le ossa in B: prestito al Mantova

Prima esperienza fra i grandi per Maat Daniel Caprini, giovane esterno offensivo di proprietà della Fiorentina. Il classe 2006 passa in prestito al Mantova, di seguito la nota del club:

"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio di Maat Daniel Caprini, versatile calciatore offensivo classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Nato a Milano, con passaporto guineiano e francese, Maat Daniel Caprini è cresciuto nel settore giovanile del Milan per poi passare a Novara e Virtus Entella prima dell'approdo alla Fiorentina dove nel campionato scorso è stato promosso anche in prima squadra esordendo nel campionato di serie A. Con la maglia della Primavera viola nello scorso campionato ha realizzato 12 gol in 29 partite disputate.

Maat Daniel Caprini, nazionale italiano Under 20, si trasferisce a Mantova a titolo temporaneo.

Benvenuto in BiancoRosso!".

Questo invece il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maat Daniel Caprini al Mantova 1911, Club che nella stagione 2025/26 disputerà il campionato di Serie B.