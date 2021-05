Inter Campione. I protagonisti - Ora anche Skriniar, De Vrij e Bastoni hanno il loro acronimo

vedi letture

"Vedo tante similitudini nel percorso di Skriniar, De Vrij e Bastoni con quello fatto con Barzagli, Bonucci e Chiellini. La BBC era vergine di vittorie quando iniziò con me". A parlare così, nelle scorse settimane, è stato Antonio Conte.

L'Inter era vicino al suo Scudetto, non lo aveva ancora vinto ma i sentori erano già piuttosto chiari, evidenti. Ed il senso delle parole del tecnico nerazzurro fu piuttosto chiaro. Il terzetto difensivo dell'Inter, proprio come quello dei tempi della Juventus, in partenza aveva ottime qualità, buona personalità, ma nessun appoggio a livello di successi. Con la BBC tutti sappiamo com'è andata a finire. Con Skriniar-De Vrij-Bastoni invece siamo solo all'inizio, ma le prerogative ci sono tutte. Cosa manca? Solo una sigla certa e ben riconoscibile, evidentemente. Perché la BBC è diventata celebre anche per il suo acronimo. Lo scorso anno, almeno inizialmente, anche l'Inter aveva la sua sigla difensiva con Godin, De Vrij e Skriniar che andavano a formare la GDS. Piaceva, suonava bene, e allora eccola lì, pur senza il supporto dei trofei. L'uruguayano poi se n'è andato, Skriniar ha traslocato a destra, dall'altra parte è subentrato con merito Bastoni. Ma la SDB ancora non convince. Come sigla, s'intende. Perché sul campo, proprio come la BBC, è stata l'artefice, o una delle artefici, dello straordinario successo nerazzurro.

Skriniar ha messo insieme, dopo le tante panchine dello scorso finale di stagione e le voci di mercato, 30 presenze in campionato e 3 gol (importanti). De Vrij ha 31 gettoni e una rete. Bastoni nessun gol, ma 30 presenze e 3 assist che testimoniano il "peso" che si è ritagliato nella costruzione della manovra. E ora che c'è pure l'assist dello Scudetto cucito sul petto, possiamo a tutti gli effetti parlare di SDB.