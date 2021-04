Inter, cessione "congelata". Con lo Scudetto la società può toccare la valutazione di 1 miliardo

La cavalcata dell'Inter che, salvo inattesi colpi di scena, porterà allo Scudetto potrebbe avere ripercussioni anche sulle trattative societarie. Questo quanto scrive questa mattina Tuttosport che spiega come le varie negoziazioni della famiglia Zhang siano state "congelate" in attesa del risultato del campo. Un rinvio che ha due motivazioni: il primo è prettamente romantico, col presidente Steven Zhang che vuol vivere il momento in sella, da numero uno. Il secondo è evidentemente economico: il successo finale infatti farebbe aumentare il valore del club. Tradotto in numeri, l'Inter potrebbe così sfiorare quel miliardo di euro che Suning si è posta come obiettivo (fino ad oggi l'unica offerta formale è quella di BC Partners, arrivata fino circa a 800 milioni).