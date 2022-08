Inter, Chalobah l'ultima idea per la difesa: si può fare in prestito con diritto di riscatto

Trevoh Chalobah è l'ultima idea dell'Inter per regalare ad Inzaghi la pedina che ancora manca alla difesa nerazzurra: il 23enne difensore di passaporto inglese, ma nato a Freetown in Sierra Leone, può giocare a destra o al centro ed è già abituato alla difesa a tre. Il canale per farlo arrivare in Italia si sarebbe aperto in occasione delle trattative per Casadei, informa il Corriere dello Sport, e sul tavolo c’è l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula ovviamente molto gradita ai nerazzurri.