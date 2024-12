Inter, con la Lazio tornano i titolarissimi. Inzaghi porta lo scudetto a Roma

I ricordi di uno scudetto che poteva essere e non è stato. Simone Inzaghi, lunedì sera, entrerà all’Olimpico da campione d’Italia, da avversario. È un traguardo che i tifosi della Lazio hanno sognato insieme all’allenatore dell’Inter, di fatto sfumato all’esplosione della pandemia. Il tempo, come sempre, è stato galantuomo. Ma oggi, sottovoce, i sostenitori biancocelesti, trascinati dalla squadra di Marco Baroni, sognano altrettanto in grande.

Non la si definirebbe partita scudetto, nonostante tutto. Poi, però, la classifica è lì a raccontare i suoi freddi numeri. Trentuno punti a testa, seppure i nerazzurri abbiano una gara in meno. I capitolini sono in un momento magico, e anche così si spiegano le ultime - nonché le prossime - scelte di formazione di Inzaghi.

Tornato i titolarissimi, a partire da Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Non è il momento dello sprint, non ancora, ma della concretezza e della consistenza. L’unico dubbio di formazione, in casa nerazzurra, è anche piuttosto forzato: Dumfries è nettamente favorito su Darmian sulla corsia di destra.