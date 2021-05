Inter, contatto col nuovo agente di Lautaro: l'argentino vuole rimanere in nerazzurro

Primo round tra l'Inter e il nuovo agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, per il rinnovo del Toro con i nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina c'è infatti stata una prima telefonata tra le parti, nella quale il club ha comunicato, ancora una volta, la volontà di voler rinnovare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2023. I nerazzurri offrono 4,5 milioni di euro a stagione e non vogliono una clausola di risoluzione all'interno del nuovo accordo ma per il momento non si è scesi nei dettagli. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, quando i progetti dell’Inter saranno più chiari. Traduzione: quando l’operazione finanziamento sarà completata, le casse del club respireranno e si potrà scendere nel dettaglio della programmazione tecnica.

La volontà di Lautaro - La Gazzetta dello Sport parla anche del desiderio dell'argentino di non lasciare Milano, dove ha trovato anche una stabilità dal punto di vista familiare. Si sente interista e vorrebbe proseguire il suo rapporto con i nerazzurri.