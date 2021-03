Inter, Conte e lo Scudetto: "Una volta che hai l’osso in bocca devi tenertelo bello stretto"

Ospite di InterTv , Antonio Conte tecnico dell’Inter, ha commentato il successo sull’Atalanta nel posticipo della 26^ giornata di Serie A che ha consolidato il primato dei nerazzurri in campionato: “E’ una vittoria importante contro una squadra che è una certezza in Italia. L’Atalanta ha iniziato il campionato per giocarsi lo scudetto o un posto Champions. Batterla è un passo avanti e farlo sotto pressione con le dirette concorrenti che avevano vinto lo rende ancora più grande. E’ un risultato che evidenzia la forza di questo gruppo. Sono molto soddisfatto perché non è mai semplice affrontare l’Atalanta. Questo è un gruppo che è cresciuto molto, soprattutto a livello caratteriale. Mancano dodici partite, ma una volta che hai l’osso in bocca devi tenertelo bello stretto. Per farcela devi continuare a lavorare. Questa è l’unica che strada che conosciamo”.

Nessuna ammonizione?

“Faccio i complimenti all’arbitro Mariani che ha diretto molto bene, guidando la partita con un gioco maschio ma non violento. E’ giusto dare meriti anche a lui”.

Come affrontare le prossime 12 gare di campionato?

“Dovranno essere affrontate come finali. Domani i ragazzi riposeranno e poi ci concentreremo sulla gara contro il Torino, squadra con una buonissima rosa ma che lotta per la salvezza, e il Sassuolo. Ogni gara è una prova di maturità. Da mercoledì testa al Torino”.