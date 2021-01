Inter, Conte: "Le questioni del club ci interessano ma non devono influenzarci"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa post partita vinta contro la Fiorentina, ha rilasciato anche queste dichiarazioni: "Cerchiamo di coinvolgere Eriksen in tutto e per tutto poi è normale che io faccia delle scelte. Spero che questa partita possa servirgli per credere più in se stesso".

Le questioni societarie influiscono nel vostro lavoro?

"La squadra è compatta, unita, sono stato molto chiaro con loro e gli ho detto che dobbiamo pensare solo al campo e a lavorare. Non possiamo dire che non siamo interessati ma non ci deve influenzare. Siamo professionisti e sappiamo che ci possono essere questo tipo di situazioni".

Come sta Sensi?

"Nel riscaldamento ha avuto un problema al polpaccio e ci ha detto che non voleva rischiare. Io sto cercando di proteggerlo e di fargli ritrovare la fiducia".

Lukaku?

È entrato, ha fatto bene, ha faticato un po' a entrare in partita. È un ragazzo che si fa trovare pronto quando non è al 100%. Avrà tempo per recuperare al meglio ed essere al 100% per la partita di domenica".

Cosa si aspetta di vivere dopo la partita contro la Juve?

"Dobbiamo aspettare dopo la partita per vedere in termini di classifica e di sensazioni dove saremo. Dobbiamo misurare la nostra crescita dopo un anno e mezzo di lavoro".