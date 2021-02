Inter, Conte: "Lukaku giocatore da football americano, facile dire che è bravo se ha campo"

Antonio Conte esalta Romelu Lukaku, una delle sue 'creature' in nerazzurro, definito da Conte un giocatore atipico, da football americano: "Toppo semplicistico dire che è bravo se ha campo. Mi auguro che lo lascino arrivare in area. Lukaku o Lautaro in area non credo siano una gioia per i difensori" le sue parole al Corriere della Sera.