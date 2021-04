Inter, Conte su Juric: "Posso solo parlarne bene. L'Hellas non meritata gli ultimi due ko"

Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di Ivan Juric: "Ci aspetta una gara dura e tosta, il Verona sta facendo benissimo in Serie A, è incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, si sta ripetendo anche quest'anno, ha lavorato per tantissimo tempo con Gasperini e non posso che parlarne bene. Tutti comunque stanno vedendo la qualità del suo lavoro".

