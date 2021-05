Inter, continua la trattativa per il finanziamento: Zhang tra Oaktree e Bain

In casa Inter prosegue la trattativa per assicurare al club tranquillità dal punto di vista finanziario. Fa il punto Tuttosport: Steven Zhang discute a questo punto con due interlocutori Oaktree e Bain. Con qualche differenza, anzitutto minima a livello economico: nel primo caso si parla di un finanziamento da 300 milioni, nel secondo la cifra arriva a 270. Le principali diversità attengono però all’impatto del finanziatore sul controllo dell’Inter: Oaktree punterebbe, in un periodo non troppo lungo, a diventare proprietario del club, mentre Bain rappresenterebbe un finanziatore più “classico”, anche se questo non escluderebbe che in futuro la situazione possa evolvere in maniera analoga a quanto avvenuto col Milan e il fondo Elliott.