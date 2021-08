Inter, da oggi ogni giorno è buono per riabbracciare Eriksen: il danese presto a Milano

vedi letture

Da oggi, ogni giorno è buono per rivedere Christian Eriksen a Milano. L’Inter accoglie gli ultimi nazionali ancora in giro per il mondo e sarà la settimana giusta per riabbracciare anche il fantasista danese, dopo lo spavento e il sollievo di Euro 2020. L’ex Tottenham, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo già nella giornata odierna; Eriksen si sottoporrà poi agli stessi esami cardiologici già svolti a Copenaghen e si cercherà di capire la natura della miocardite che lo ha mandato al tappeto. Anche nell’ottica di un rientro in campo, il suo terreno di caccia preferito.