Inter, dal Brasile: contatti con il Flamengo per il centrocampista De Arrascaeta

Spunta un nuovo nome per il mercato dell'Inter. Come riportato dal giornalista brasiliano Gustavo Henrique, il club nerazzurro avrebbe avuto dei contatti con il centrocampista del Flamengo Giorgian de Arrascaeta, 26 anni, considerato come un possibile rincalzo per Christian Eriksen. Non sarà facile però accaparrarsi il calciatore, visto che il club non intende farlo partire per meno di 20 milioni di euro e che lo stesso giocatore non ha mai spinto per cambiare aria.