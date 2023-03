Inter, dalla Francia: le condizioni fisiche di Skriniar preoccupano il Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain è preoccupato dalle condizioni di Milan Skriniar, L'Equipe preoccupa i tifosi dell'Inter in vista del finale di stagione. Il difensore slovacco è al centro di un piccolo grande caso a cavallo tra campo e infermeria: dopo aver stretto i denti contro il Porto, ha saltato la gara contro la Juve. Convocato in nazionale, ha dovuto dare forfait, dando vita a un balletto di dichiarazioni e intrighi internazionali.

Le parole e il caso. Il ct slovacco, infatti, ha parlato di un danno intercostale. Versione che non troverebbe conferme in Italia: per l'Inter, Skriniar ha una nevrite. Da curare e tenere d'occhio, ma non così preoccupante. I test successivi al forfait nazionale hanno aperto, appunto, un caso: secondo La Gazzetta dello Sport, Skriniar si è fatto visitare in un centro molto vicino al PSG, con tanto di accompagnatore francese. Cosa che, ça va sans dire, non sarebbe stata particolarmente gradita dell'Inter. Per chiudere la questione è intervenuto il diretto interessato, assicurando di aver sempre seguito le indicazioni del proprio club. Quello attuale, cioè l'Inter.

Le nuove dalla Francia. Le ultime arrivano, appunto, da oltralpe, in forma di indiscrezioni giornalistiche. Secondo L'Equipe, il PSG sarebbe molto preoccupato dalle condizioni del giocatore, che ha già firmato un ricco contratto con i francesi. Tanto che all'ombra della Tour Eiffel, scrive il più importante quotidiano sportivo di Francia, starebbero addirittura vagliando un piano B sul mercato, cercando un sostituto almeno temporaneo per tutelarsi. C'è di più: il giornale, citando fonti vicine all'entourage del giocatore, ipotizza che non possa più scendere in campo in questa stagione. Uno scenario, bene ripeterlo, che allo stato attuale non trova conferme dalle parti della Pinetina dove l'evolversi della vicenda - e il fatto che Skriniar, mai assente per infortunio nella prima parte della stagione, abbia giocato appena tre partite più la comparsata del Dragao da fine gennaio - sta comunque creando qualche malumore.