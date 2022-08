Inter, dalla Francia: per Sanchez al Marsiglia ormai solo gli ultimi dettagli da limare

vedi letture

Mancano poche ore ormai prima del passaggio all'Olympique Marsiglia di Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito da RMC Sport, fonti interne al club transalpino e confortate anche dall'entourage dell'ex Udinese, fanno sapere che domani dovrebbe avvenire la risoluzione del contratto dell'attaccante con l'Inter. Dopo ci saranno per il cileno da risolvere alcune questioni personali, soprattutto una pratica amministrativa e fiscale che potrebbe ritardare leggermente il suo arrivo. Non sono state programmate per il momento né le visite mediche, né il volo, ma la speranza dell'OM è che l'ex Barcellona possa arrivare in Provenza entro questa settimana.