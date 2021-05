Inter, dalla Germania: "altamente improbabile" che il Bayern punti su Hakimi. Costi troppo elevati

Ha fatto molto rumore la notizia emersa ieri di un interesse da parte del Bayern Monaco nei confronti di Achraf Hakimi esterno dell’Inter fresco di titolo di campione d’Italia. Stando, però, a quanto riportato dai colleghi di SportBild tale possibilità è da considerarsi “altamente improbabile” poiché il club bavarese ha, sì, intenzione di implementare la rosa in vista dell’arrivo all’Allianz Arena di Julian Nagelsmann ma senza investimenti particolarmente onerosi come quello che occorrerebbe per strappare ai nerazzurri il terzino ex di Real Madrid e Borussia Dortmund.