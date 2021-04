Inter, Darmian: "L'eliminazione dalla Champions ci ha caricati. Ho fatto bene a tornare in Italia"

vedi letture

Matteo Darmian è uno dei protagonisti silenziosi dello scudetto che l'Inter si sta avviando a conquistare in questo finale di stagione. Oggi, l'esterno si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Questa stagione è stata un crescendo, sapevamo fin dall'inizio che avremmo fatto bene. Ho pensato che fosse l'anno giusto per vincere dopo il Sassuolo nel girone d'andata. Vincere quella domenica era decisivo per il morale e l'eliminazione dalla Champions, invece di abbatterci, ci ha caricato". Si sente una scommessa vinta? "La mia stagione è la prova che ho fatto bene a tornare in Italia". Poi sulle voci che coinvolgono la società: "Siamo professionisti e abbiamo fatto ciò che era giusto: concentrarsi sul lavoro". A proposito della Nazionale invece: "Quella maglia è l'ambizione massima. Vediamo...".