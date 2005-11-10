Inter deludente col Brugge, Diouf: "Hanno approfittato di questo. Dobbiamo recuperare"

Il 4-3 incassato contro il Club Brugge lascia l’Inter con tanta rabbia e più di un rimpianto al termine di una seconda apparizione in Champions League tutt'altro che da ricordare. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta stagionale su campo europeo e l'ennesima partenza in svantaggio subita dall'inizio della stagione, questa volta con poker subito da una squadra trascinata dal vero protagonista e man of the match Nicolò Tresoldi. Autore di una tripletta, ha bucato Josep Martinez, colpevole di un altro passaggio a vuoto in Champions e stangato anche dai giudizi della stampa all'indomani del ko.

Piccola analisi

Chi si è presentato per provare ad analizzare cosa sia successo nella notte da incubo di San Siro è stato Andy Diouf, che ha seguito il compagno di squadra Bisseck - scuro in volto - nelle dichiarazioni da rilasciare a Inter TV. Cosa sia mancato? Per il quinto di destra elementi specifici: "Siamo mancati nella due fasi sia offensive che difensive e hanno approfittato di questo", ha esordito.

Ultimo pensiero

Aggiungendo in chiusura: "Dobbiamo recuperare da questa gara visto che giochiamo ogni tre giorni da qui alla sosta". Insomma, gli umori dei giocatori di Cristian Chivu al termine della partita non erano per nulla positivi, a dimostrazione di quanta delusione pervadesse per un risultato deludente in Champions. L'Inter ripartirà dalla trasferta del Dall'Ara, contro il Bologna, nel weekend.