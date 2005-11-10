Inter, Spence ha cambiato marcia: impatto super, per Chivu è già una certezza

Il motore di Djed Spence è passato da zero a cento in pochissimo tempo. Arrivato all'Inter dopo una lunga rincorsa, l'esterno inglese si è preso la corsia destra nerazzurra con prestazioni convincenti, costringendo Cristian Chivu a rivedere le gerarchie costruite nei mesi precedenti. La sua crescita ha interrotto anche il percorso di adattamento di Diouf, inizialmente individuato come alternativa ideale sulla fascia.

Tre assist e un impatto immediato

La convocazione con l'Inghilterra da parte di Thomas Tuchel, sottolinea il Corriere dello Sport, certifica il momento positivo del classe 2000, tornato protagonista dopo un lungo periodo lontano dai riflettori. Nelle tre gare da titolare disputate tra Serie A e Champions League, Spence ha già fornito tre assist, numeri che raccontano un inserimento più rapido del previsto. Il CT inglese ha comunque evitato rischi dopo un problema fisico accusato dal giocatore: "Non prenderemo nessun rischio contro la Croazia, non è convocato", spiegando poi di aspettarsi il suo rientro in gruppo in vista della sfida con la Spagna.

Duello con Diouf per una fascia diventata ricca

I tifosi nerazzurri hanno imparato presto ad apprezzarne velocità, fisicità e capacità di coprire grandi spazi. Spence e Diouf avranno caratteristiche diverse: l'inglese garantisce maggiore linearità e affidabilità difensiva, mentre il francese offre più imprevedibilità nella fase offensiva. Una differenza che potrebbe diventare un'arma per Chivu, chiamato ora a scegliere di volta in volta il profilo più adatto. L'abbondanza sulla corsia destra potrebbe però permettere anche soluzioni alternative, compresa la possibilità di utilizzarli insieme sfruttando la loro duttilità.