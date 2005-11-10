Francia, Diouf spiega così il ko con l'Italia: "Hanno vinto i duelli e giocato di contropiede"

Arriva a San Siro la prima sconfitta della Francia sotto la gestione di Zinedine Zidane. I Bleus sono stati battuti per 3-1 dall'Italia nella sfida di giovedì sera, incassando il primo passo falso dall'arrivo dell'ex allenatore del Real Madrid sulla panchina della nazionale. Una partita complicata soprattutto nella ripresa, quando gli azzurri sono riusciti a sfruttare le difficoltà degli avversari e a colpire in contropiede. Tra i giocatori intervenuti nel secondo tempo anche Andy Diouf, che al termine dell'incontro ha analizzato le ragioni della sconfitta.

Francia, Diouf dopo il ko con l'Italia: "Non siamo stati efficaci nei contrasti"

Il centrocampista francese ha riconosciuto i meriti della squadra italiana, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate dai Bleus nella seconda parte della gara: "Abbiamo affrontato un'ottima squadra. Non siamo riusciti a trovare una soluzione e loro sono stati bravi in contropiede. Abbiamo faticato nel secondo tempo, non siamo stati efficaci nei contrasti e sulle seconde palle, ed è anche questo che ha fatto la differenza". Un'analisi che mette in evidenza i problemi della Francia nella gestione dei duelli e delle seconde palle, aspetti sui quali Zidane dovrà lavorare dopo la prima battuta d'arresto della sua gestione.