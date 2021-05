Inter, Dimarco può tornare in nerazzurro: l'Hellas ha il diritto di riscatto, ma c'è fiducia

Obiettivo Federico Dimarco per l'Inter, per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono tanti i motivi che rendono importante il rientro alla base dell'esterno oggi all'Hellas Verona. Il primo è tecnico, visto che Dimarco ha spinta offensiva, progressione e piede molto educato su calcio da fermo. Poi c'è anche quello relativo alle liste: col suo rientro l'Inter sistemerebbe una casella per l’Italia e per l’Europa. L’Hellas ha un diritto di riscatto che rende meno agile il lavoro di ricongiungimento, ma c’è fiducia.